Justice : Bougazelli sous enquête pour détournement de fonds immobiliers

Selon nos sources, il a été placé en garde à vue pour une escroquerie portant sur 400 000 francs CFA. Âgé de 53 ans et domicilié à Hamo 3, le responsable politique doit être déféré ce mardi au Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, sauf changement de dernière minute.



La procédure a été déclenchée suite à la plainte d’une dame répondant aux initiales T. Camara.

Cette dernière affirme avoir versé 400 000 F CFA à Bougazelli en septembre 2025 dans le cadre de la location d’un appartement.



Pourtant, malgré l’encaissement du montant, aucun logement ne lui a été remis.



Désespérée, la locataire lésée révèle que cette situation lui a causé un important préjudice :

elle dit avoir déménagé ses enfants dans une école située près du domicile de l’agent immobilier, convaincue qu’elle prendrait possession du bien dans les plus brefs délais.



Cette arrestation intervient à un moment délicat pour Bougazelli, dont le nom reste associé à de lourds soupçons judiciaires depuis l’affaire du faux monnayage. Une réalité qui questionne autour de la récurrence des démêlés de l’ancien parlementaire avec la loi.



La suite se jouera désormais devant la justice, qui décidera de son sort dans ce nouveau dossier d’escroquerie immobilière.

