JOJ Dakar 2026 : une équipe chinoise de chorégraphie attendue pour préparer la cérémonie d’ouverture





Une troupe de chorégraphie venue de Chine est attendue ce lundi à Dakar pour appuyer le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) dans les préparatifs de la cérémonie d’ouverture de Dakar 2026, prévue du 31 octobre au 13 novembre de la même année.



L’annonce a été faite par le coordonnateur du COJOJ, Ibrahima Wade, qui a précisé que l’arrivée de cette équipe, programmée pour le 12 janvier, s’inscrit dans le volet culturel des préparatifs des Jeux. Selon lui, les chorégraphes chinois travailleront en collaboration avec des talents sénégalais pour concevoir la cérémonie d’ouverture.



Ibrahima Wade s’exprimait dimanche au Stade Léopold Sédar Senghor, en marge de la finale de la deuxième édition du tournoi du « Panda » organisé par la Fédération sénégalaise de badminton, en présence de l’ambassadeur de Chine au Sénégal, Li Zhigang.



Le coordonnateur du COJOJ a estimé que cette coopération artistique illustre pleinement les échanges culturels et humains entre la Chine et l’Afrique. Il a également souligné que, dans le cadre des JOJ Dakar 2026, le partenariat entre le Sénégal et la République populaire de Chine revêt une dimension stratégique importante.



Selon lui, cette collaboration s’inscrit dans la dynamique issue du Sommet de Beijing 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine, qui a mis en avant une communauté d’avenir partagé fondée sur un développement inclusif et bénéfique aux populations.



Ibrahima Wade a aussi rappelé que l’appui de la Chine aux Jeux olympiques de la jeunesse est à la fois durable et structurant. Il a cité, à ce titre, la contribution du Comité d’organisation des Jeux asiatiques de Hangzhou, qui a offert plus de 13 000 articles d’équipements sportifs. Cet apport, a-t-il indiqué, constitue un héritage concret pour Dakar 2026, tout en allégeant les contraintes budgétaires et en renforçant les capacités des fédérations sportives nationales.



La coopération sino-sénégalaise concerne également la transformation numérique de l’événement, à travers un partenariat avec Alibaba Cloud, destiné à inscrire les JOJ Dakar 2026 dans une dynamique de Jeux modernes et connectés.



Pour le coordonnateur du COJOJ, l’héritage le plus important demeure toutefois la jeunesse. Il a souligné que les programmes de formation, de stages et de bourses académiques permettent à de nombreux jeunes Sénégalais de bénéficier d’un transfert durable de compétences dans les domaines du sport, de la technologie et d’autres secteurs stratégiques.



Le Sénégal accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse pour la première fois sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026. Selon le comité d’organisation, environ 2 700 athlètes, issus d’une vingtaine de disciplines sportives, sont attendus. Les compétitions se dérouleront à Dakar, Diamniadio et Saly, avec l’introduction de disciplines telles que le breaking, le baseball à cinq, le triathlon et le wushu.

