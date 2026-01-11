JOJ Dakar 2026 : des travaux de voirie annoncés autour des sites sportifs de la capitale





Dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, l’autorité préfectorale du département de Dakar a annoncé le démarrage prochain de travaux de réhabilitation et d’aménagement de la voirie aux alentours de plusieurs infrastructures sportives.



D’après le préfet, ces interventions, d’intérêt public, ont pour objectif d’améliorer durablement la circulation, de renforcer la sécurité des usagers et d’embellir le cadre de vie des populations riveraines. Leur réalisation nécessite cependant la libération complète et la sécurisation des emprises concernées.



À ce titre, les occupants du boulevard de la Gueule Tapée et de ses dépendances, notamment sur le tronçon reliant le rond-point de l’hôpital Abass Ndao à la Place de la Nation, sont invités à quitter les lieux au plus tard le dimanche 18 janvier 2026. Cette étape est indispensable pour permettre le lancement effectif des travaux dans de bonnes conditions.



Le communiqué précise qu’à défaut de libération dans les délais impartis, des mesures appropriées pourraient être mises en œuvre afin de garantir la disponibilité des emprises, dans le respect de la sécurité publique et du calendrier fixé pour cet événement majeur.



Le préfet du département de Dakar a, pour conclure, exprimé sa reconnaissance aux populations concernées pour leur compréhension, leur civisme et leur contribution à la réussite des projets engagés dans le cadre des JOJ Dakar 2026.

