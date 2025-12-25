JOJ 2026 : le Sénégal veut présenter au monde une jeunesse engagée et une nation responsable





Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2026 représenteront, selon le président de la République, une vitrine majeure pour le Sénégal sur la scène internationale. Le chef de l’État a tenu ces propos mercredi, lors de son adresse à la nation à la veille du Nouvel An.



Prévu du 30 octobre au 13 novembre 2026, l’événement marquera une première historique, le Sénégal devenant le premier pays africain à accueillir une manifestation olympique. Pour Bassirou Diomaye Faye, ce rendez-vous dépasse largement le seul cadre sportif.



Le président a souligné que les JOJ constituent un symbole fort de confiance et d’ouverture, tout en traduisant la capacité du pays à respecter ses engagements. Il a insisté sur la responsabilité collective de montrer, avec rigueur, ce que le Sénégal peut offrir au monde, notamment à travers une jeunesse disciplinée, un peuple reconnu pour son hospitalité et une nation capable d’organiser un événement d’envergure internationale.



Selon lui, la jeunesse occupe une place centrale dans la construction nationale. Il l’a décrite comme une force constante, capable de résister aux épreuves et de porter l’avenir du pays. C’est dans cette optique qu’il a décidé de faire de 2026 l’« année de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire », a-t-il rappelé.



À un an de l’ouverture officielle des Jeux, la mascotte de l’événement a été dévoilée le 31 octobre dernier. Baptisée « Ayo », un mot qui signifie joie en langue yoruba, elle incarne l’esprit festif et symbolique de ces Jeux olympiques de la jeunesse.

