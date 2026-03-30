Interpellation à Thiaroye : un réseau mêlant stupéfiants et technologie démantelé

Les forces de sécurité poursuivent leurs investigations afin d’identifier tous les membres impliqués dans une affaire révélant des méthodes de plus en plus sophistiquées. Cette opération met en évidence l’évolution des pratiques illégales, combinant usage de substances illicites et technologies modernes pour opérer de manière discrète.

Tout a commencé dans la nuit du 28 au 29 mars 2026, lorsque le Commissariat de Thiaroye a lancé une surveillance ciblée dans le secteur de Djidah Thiaroye Kao. Alertés par des informations signalant une activité suspecte liée à des substances illicites, les agents ont mis en place un dispositif d’observation durant plusieurs heures.

À l’aube, aux alentours de 6 heures, l’intervention est déclenchée. Un individu est surpris dans sa chambre alors qu’il manipulait des produits illicites. Interpellé sur place, il n’était cependant pas seul : un autre individu, arrivé à moto, a réussi à prendre la fuite. Des recherches sont actuellement en cours pour le retrouver.

La fouille du lieu a permis de découvrir plusieurs éléments compromettants. Parmi eux figurent des quantités de cocaïne et de haschich, des téléphones portables de valeur, des clés de véhicules ainsi que divers documents. Un dispositif électronique capable de perturber les signaux radio a également été retrouvé. Cet appareil permettrait de neutraliser les systèmes de verrouillage des voitures, facilitant ainsi l’accès sans traces visibles.

Les premières analyses ont permis de relier cette affaire à plusieurs victimes. Ces dernières rapportent un mode opératoire similaire : après avoir stationné leur véhicule, elles constataient la disparition de leurs effets personnels sans signe d’effraction. Les indices pointent vers un duo se déplaçant à moto, utilisant cet équipement pour agir rapidement et discrètement.

Lors de son audition, le suspect a reconnu certains faits, notamment la possession des substances et du matériel électronique. Il a toutefois nié être lié à une partie des objets saisis, une version qui ne correspond pas aux éléments recueillis par les enquêteurs.

Déjà connu des services, il a été placé en garde à vue pour plusieurs infractions, notamment participation à un groupe organisé, détention et distribution de substances interdites, vols en réunion et utilisation d’équipements électroniques illicites.

Les investigations se poursuivent afin de localiser les complices et de mieux comprendre l’étendue de ce réseau. Cette affaire souligne l’adaptation des méthodes utilisées, mêlant techniques modernes et activités illégales.