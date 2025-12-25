Internet gratuit : près d’un million de Sénégalais connectés en 2026 grâce aux antennes satellitaires

L’État sénégalais prévoit d’installer des antennes satellitaires afin de permettre à environ un million de personnes d’accéder gratuitement à Internet à partir de 2026. Cette annonce a été faite mercredi par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de son message à la nation prononcé à la veille du Nouvel An.



Selon le chef de l’État, cette initiative marque une étape déterminante vers la réalisation de la connectivité universelle au Sénégal. Le déploiement de ces infrastructures numériques vise à renforcer l’accès aux services essentiels et à réduire la fracture numérique.



Le président a souligné que cette politique de connectivité universelle ouvrira de nouvelles opportunités dans plusieurs secteurs clés, notamment l’éducation, la santé, l’entrepreneuriat et l’inclusion numérique.



Dans son allocution, Bassirou Diomaye Faye a également annoncé des investissements additionnels prévus en 2026 pour soutenir le programme de construction de 30 000 logements ainsi que le programme de rénovation urbaine.



Pour le chef de l’État, ces orientations traduisent une conviction forte : le Sénégal dispose des ressources, des compétences collectives et de la capacité de travail nécessaires pour se redresser, se transformer et construire son avenir par ses propres efforts, en s’appuyant sur la jeunesse comme moteur et sur l’engagement de son peuple.

