Inondations à Thiaroye-sur-Mer : le président Diomaye Faye promet des mesures urgentes

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce samedi une visite à Thiaroye-sur-Mer, dans la région de Dakar, où il a promis la mise en place de ‘’mesures urgentes’’ pour venir en aide aux populations touchées par les inondations, notamment dans un cimetière envahi par les eaux de pluie.



Il était accompagné du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, ainsi que d’autres personnalités.

« Après notre visite, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement et son équipe vont prendre des mesures urgentes pour soulager les populations. Ils seront à vos côtés jusqu’à la fin de l’hivernage », a déclaré le chef de l’État devant les habitants.



Il a également assuré que le cimetière de la commune sera assaini grâce à des opérations de pompage à grande échelle. Le président a souligné que Thiaroye, Mbao et Bargny font face à une double menace, celle des inondations et de l’érosion côtière.



Bassirou Diomaye Faye a rappelé qu’une réunion consacrée à la lutte contre les inondations s’est tenue ce même jour sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko. Il a cité d’autres localités comme Palmarin, également touchées par l’avancée de la mer.



« Le changement climatique est à l’origine des inondations et de l’avancée de la mer. C’est pourquoi, au-delà des mesures immédiates, nous allons mettre en place des solutions structurelles, notamment la restructuration des quartiers dépourvus d’assainissement performant », a-t-il ajouté.



Il a annoncé un programme de construction de digues de protection couvrant toute la façade maritime, de Thiaroye à Bargny, en passant par Mbao, Mbour, Joal et Palmarin. Ce projet, élaboré avec des partenaires, devrait s’étendre sur cinq ans.



Le président a rappelé que de nombreux ouvrages d’assainissement, tels que des digues et des bassins de rétention, ont déjà été réalisés et contribuent à réduire l’impact des inondations. Enfin, il a précisé que le génie militaire, la protection civile et les armées seront mobilisés pour renforcer les efforts de lutte contre ce fléau.

