Infrastructures : plus de 100 milliards de FCFA annoncés pour accélérer les chantiers en 2026


Dans son message à la nation, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé une forte accélération des projets d’infrastructures en 2026, avec plus de 100 milliards de FCFA prévus pour les routes et équipements structurants.


Le chef de l’État a annoncé une intensification notable des travaux d’infrastructures à partir de 2026, avec un engagement financier dépassant les 100 milliards de francs CFA. Cette déclaration a été faite mercredi, lors de son message à la nation prononcé à la veille du Nouvel An.

Selon Bassirou Diomaye Faye, l’année 2026 marquera une phase d’accélération importante dans la réalisation des infrastructures. Les investissements annoncés concerneront principalement les routes, les aménagements urbains ainsi que les équipements structurants, y compris ceux liés à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Le président de la République a également précisé que les programmes PUDC, PUMA et PROMOVILLES bénéficieront d’un financement global de 51 milliards de francs CFA. Ces ressources visent à améliorer les services de base et à contribuer au désenclavement de plusieurs territoires.

Par ailleurs, Bassirou Diomaye Faye a évoqué le projet de construction du second pont de Ziguinchor, dans le sud du pays. Ce chantier sera lancé avec une enveloppe initiale de 25 milliards de francs CFA, dans le but de renforcer durablement la mobilité dans la région.

Enfin, le chef de l’État a annoncé l’extension progressive du Plan Diomaye pour la Casamance à d’autres départements des régions méridionales, soulignant que les effets de ce programme sont déjà jugés significatifs.




