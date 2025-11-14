Industrie de faux documents d’identité : une vaste filière administrative mise au jour





Un simple contrôle routinier a récemment conduit les autorités à dévoiler une organisation très structurée spécialisée dans la fabrication de documents d’identité irréguliers. Ce réseau opérait depuis plusieurs communes et produisait une large variété de pièces administratives.



Un contrôle qui déclenche une vaste enquête

Début novembre, lors d’un contrôle sur l’axe de Mpack à Ziguinchor, les agents tombent sur un voyageur en possession de deux cartes d’identité : l’une authentique, l’autre suspecte. Les informations présentes sur la pièce sénégalaise ne correspondent pas, hormis la photo.



Interrogé, l’homme finit par reconnaître que l’obtention de cette identité sénégalaise repose sur un acte d’état civil obtenu de manière irrégulière et acheté contre paiement. Le document mentionné n’existe pourtant pas dans les registres officiels : la mairie interrogée confirme que le numéro indiqué ne figure nulle part dans les archives de l’année concernée.



Des documents créés à partir d'identités fictives

Le détenteur de la pièce avoue également avoir obtenu un certificat de nationalité appuyé sur de faux extraits de naissance, tous établis sous l’identité de parents imaginaires. Le certificat lui avait servi à construire une nouvelle identité complète pour circuler librement.



Un faussaire en possession d’un véritable catalogue de documents

Suite à ces révélations, les enquêteurs interpellent rapidement l’individu soupçonné d’être à l’origine de ces fabrications. Sur son téléphone, les autorités découvrent un ensemble impressionnant de fichiers prêts à l’usage : copies de pièces d’identité, extraits et bulletins de naissance, cartes nationales, certificats de mariage — dont plusieurs vierges — ainsi que des procurations.



Ces documents portaient l’en-tête de différentes mairies de la région dakaroise. Le volume retrouvé montre que cette activité n’était pas limitée à quelques cas isolés, mais relevait plutôt d’un système parallèle opérant à grande échelle.



Un ancien agent administratif impliqué

Les investigations conduisent ensuite à un ancien employé d’une mairie de la banlieue. Lors de son interpellation, plusieurs documents administratifs non conformes sont retrouvés en sa possession. Bien qu’il tente de justifier leur présence par une simple négligence, les vérifications démontrent que ces pièces sont bel et bien irrégulières.



Un réseau qui impliquerait plusieurs services

Selon les éléments de l’enquête, plusieurs agents encore en fonction dans différentes mairies pourraient être liés à cette filière. Les autorités poursuivent désormais leurs investigations pour déterminer l’étendue exacte du réseau, sous la supervision du parquet.



Ce système, capable de fournir des identités complètes, montre à quel point les circuits administratifs peuvent être infiltrés lorsque les contrôles internes sont insuffisants.



