Indemnité de logement : près de 16 000 agents de l’administration désormais bénéficiaires, avec rappel à partir de juin 2025

Réclamée depuis plusieurs années par les agents de l’Administration sénégalaise, l’indemnité de logement entre désormais en vigueur pour près de 16 000 fonctionnaires et non-fonctionnaires qui en étaient jusque-là exclus. Cette mesure est actée par un décret signé en décembre dernier et est présentée comme un signal fort en faveur de l’équité au sein de la fonction publique.

Dans un communiqué, le Collectif interministériel des agents de l’Administration sénégalaise (CIAAS) a salué une décision qualifiée de réparation d’une injustice longtemps dénoncée. Le collectif a exprimé sa satisfaction quant à la prise en compte de cette revendication structurelle touchant des milliers d’agents.

Au-delà de l’octroi de l’indemnité, la question du rappel a suscité une réaction particulièrement positive. Alors qu’un paiement à partir de la date de signature du décret était initialement envisagé par le ministère de la Fonction publique, la décision finale retient un rappel remontant à juin 2025. Cette date correspond à l’inscription de l’indemnité de logement dans la loi de finances rectificative, ouvrant ainsi droit à plusieurs mois d’arriérés pour les bénéficiaires.

L’information a été rendue publique par le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA), à l’issue d’une audience accordée par le président de la République le 29 janvier 2026. Une annonce accueillie avec une grande satisfaction par le CIAAS, qui y voit une illustration concrète de l’écoute des partenaires sociaux et du renforcement du dialogue social.

Le collectif a également mis en avant le rôle joué par la CSA dans le plaidoyer ayant permis de porter ce dossier au plus haut niveau de l’État. Selon ses responsables, cette avancée démontre que le dialogue social, appuyé par une volonté politique affirmée, peut aboutir à des résultats concrets.

Les représentants des agents estiment que cette décision contribuera à apaiser durablement le climat social au sein de l’Administration sénégalaise. Ils appellent toutefois à une mise en œuvre rapide du paiement du rappel afin que les agents concernés puissent en bénéficier sans délai.

aps