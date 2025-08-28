|
Le Portail de Thiès sur le Web
🚨 Vols de batteries de voitures à Fahu : Un suspect activement recherché 28/08/2025 Plan Sénégal Émergent 2050 : Magueye Badiane et les Femmes Leaders unissent leurs forces pour un développement inclusif et souverain 28/08/2025 Thiès : Le ministre Birame Soulèye Diop au chevet des sinistrés après de fortes inondations 24/08/2025 Thiès – 500 artisans sénégalais bénéficient du programme Élan Ci Artisanat pour l'inclusion financière et numérique 23/08/2025 Foncier au Sénégal : Que s’est-il vraiment passé ? Pour la mémoire collective, le droit à l’information, la transparence, et pour que cela ne se reproduise plus. Par Habib Vitin 22/08/2025
L'Actualité au Sénégal
Incident Electricité à Diakhao: Les Populations interpellent la SENELEC
Rédigé le Mercredi 3 Septembre 2025 à 07:53 | Lu 73 fois Rédigé par Rédaction
Actualité à Thiès
Thiès : Le mouvement "Thiès d’abord" soutient l’éducation et les sinistrés des inondations
Lat Soukabé Fall - 26/08/2025 - 0 Commentaire
Le mouvement citoyen "Thiès d’abord", conduit par son président Habib Vitain, poursuit son engagement au service de la jeunesse et des populations locales. Plus de 150 élèves bénéficient actuellement...
Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté
Rédaction - 06/08/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Gamou 2025 à Tivaouane : les pèlerins privilégient la cuisine sur place face aux restrictions sanitaires
Rédaction - 03/09/2025 - 0 Commentaire
À l’occasion du Gamou 2025, les pèlerins choisissent de cuisiner à Tivaouane plutôt que d’apporter des plats préparés, conformément aux consignes du service d’hygiène interdisant les aliments cuits...
Recul des niveaux d’eau dans le bassin du fleuve Gambie : bulletin du 3 septembre 2025
Rédaction - 03/09/2025 - 0 Commentaire
