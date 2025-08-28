Menu
L'Actualité au Sénégal

Îles Canaries : arrestation de 16 sénégalais soupçonnés d’actes de barbarie en mer


Rédigé le Mercredi 3 Septembre 2025 à 16:57 | Lu 52 fois Rédigé par


Seize migrants sénégalais ont été interpellés aux Canaries, accusés de violences et de disparitions lors d’une traversée depuis Sokone. Une enquête est en cours.


Îles Canaries : arrestation de 16 sénégalais soupçonnés d’actes de barbarie en mer

 

Une affaire secoue les îles Canaries : 16 migrants sénégalais ont été arrêtés le mardi 2 septembre dans différents camps, accusés d’avoir commis de graves violences lors de leur traversée depuis le Sénégal.

Ces interpellations font suite aux témoignages de survivants d’une pirogue partie de Sokone avant le Magal de Touba. L’embarcation transportait 248 passagers, parmi lesquels 17 femmes, 10 mineurs et 2 nourrissons, arrivée aux Canaries le week-end du 24 août, selon Dakaractu.

La traversée aurait été marquée par une panne technique, mais surtout par des actes d’une extrême brutalité. Plusieurs rescapés affirment que des passagers ont été passés à tabac, torturés et certains même jetés par-dessus bord. Le nombre de victimes potentielles varie de 20 à 50 disparus.

La préfecture de police des Canaries a confirmé que l’opération menée dans les camps a permis d’identifier et d’arrêter 16 suspects. L’enquête, toujours en cours, pourrait s’élargir si de nouveaux témoignages venaient à impliquer d’autres personnes.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags