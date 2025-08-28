Îles Canaries : arrestation de 16 sénégalais soupçonnés d’actes de barbarie en mer





Une affaire secoue les îles Canaries : 16 migrants sénégalais ont été arrêtés le mardi 2 septembre dans différents camps, accusés d’avoir commis de graves violences lors de leur traversée depuis le Sénégal.



Ces interpellations font suite aux témoignages de survivants d’une pirogue partie de Sokone avant le Magal de Touba. L’embarcation transportait 248 passagers, parmi lesquels 17 femmes, 10 mineurs et 2 nourrissons, arrivée aux Canaries le week-end du 24 août, selon Dakaractu.



La traversée aurait été marquée par une panne technique, mais surtout par des actes d’une extrême brutalité. Plusieurs rescapés affirment que des passagers ont été passés à tabac, torturés et certains même jetés par-dessus bord. Le nombre de victimes potentielles varie de 20 à 50 disparus.



La préfecture de police des Canaries a confirmé que l’opération menée dans les camps a permis d’identifier et d’arrêter 16 suspects. L’enquête, toujours en cours, pourrait s’élargir si de nouveaux témoignages venaient à impliquer d’autres personnes.

