Menu
L'Actualité au Sénégal

Il commande un sac à dos et reçoit un colis rempli de milliers d’arrêts maladie vierges


Rédigé le Jeudi 29 Janvier 2026 à 11:46 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une incroyable erreur de livraison a récemment eu lieu dans le Nord de la France. Un habitant de Wasquehal pensait recevoir un simple sac à dos commandé en ligne. À la place, il a découvert un colis contenant des milliers d’arrêts maladie vierges, normalement destinés à l’hôpital d’Hazebrouck.


Il commande un sac à dos et reçoit un colis rempli de milliers d’arrêts maladie vierges

Les faits se sont produits le samedi 24 janvier 2026. Ce matin-là, un livreur Chronopost dépose un colis devant la porte du particulier, sans demande de signature. Convaincu qu’il s’agit de sa commande, l’homme ouvre le paquet et tombe sur une quantité impressionnante de documents médicaux sensibles, expédiés par la CPAM des Flandres.

« Je suis quand même assez surpris qu’un colis avec des documents aussi sensibles, censés être envoyés de manière sécurisée, puisse être livré à la mauvaise personne », confie-t-il.
« N’importe qui aurait pu repartir avec. Entre de mauvaises mains, cela aurait pu provoquer des fraudes massives et un vrai chaos pour la CPAM. »

Selon ses premières constatations, l’erreur viendrait d’une mauvaise étiquette apposée par Chronopost. Face à la gravité de la situation, le Wasquehalien a immédiatement contacté l’hôpital d’Hazebrouck afin de signaler la méprise.

De son côté, l’établissement hospitalier a indiqué qu’aucune commande d’arrêts maladie n’était en cours. Après réception de photos du colis et de la feuille de réapprovisionnement, la direction de l’hôpital a transmis les éléments à la CPAM, laquelle s’est rapprochée de l’imprimeur pour identifier le colis et organiser sa récupération.

Chronopost doit désormais récupérer le paquet directement au domicile du particulier afin de le réacheminer correctement. En attendant, l’homme n’a toujours pas reçu le sac à dos qu’il avait commandé. Le transporteur lui a conseillé de déposer une réclamation.

Une affaire qui relance la question de la sécurisation des documents médicaux sensibles et des procédures de livraison.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Mardi 27 Janvier 2026 - 13:32 Mbour : une jeune fille bascule dans la psychose après un aphrodisiaque

Mardi 27 Janvier 2026 - 12:32 À Thiès, un oncle agresse son neveu pour un mobile insolite

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags