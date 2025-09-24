Hydraulique et environnement : 240 écoles déjà libérées des eaux avant la rentrée 2025-2026





Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé, vendredi, que la majorité des écoles touchées par les inondations ont été dégagées avant la prochaine rentrée scolaire.



« Sur les 280 établissements inondés recensés pour la rentrée 2025-2026, 240 ont été libérés des eaux, 24 sont encore en cours de traitement et 17 attendent des solutions définitives », a précisé le ministre lors du conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée.



De son côté, le ministre de l’Environnement et de la Transition Écologique, Abdourahmane Diouf, a fait savoir qu’un programme de reverdissement des établissements scolaires et universitaires sera bientôt lancé. Cette initiative, intégrée aux réformes déjà engagées, sera renforcée dès que des ressources supplémentaires seront disponibles.



Le projet inclut également l’introduction de “Curricula verts” dans les écoles et les universités, afin de mieux sensibiliser les apprenants aux enjeux environnementaux.

