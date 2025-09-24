Habib Kane, leader de Thiès Sunu Momel : solidarité et engagement pour les élèves défavorisés en perspective des législatives 2026

Un soutien concret pour les familles



Les kits distribués comprennent cahiers, stylos, crayons, sacs d’école et autres fournitures essentielles. Pour de nombreuses familles confrontées à des difficultés économiques, cette aide constitue un réel soulagement. « Chaque année, acheter les fournitures scolaires est un vrai casse-tête. Avec cette aide, nos enfants peuvent aller à l’école sans que nous ayons à nous endetter », témoignent les parents.



Les bénéficiaires, principalement des enfants des quartiers périphériques et des zones rurales de Thiès, peuvent désormais débuter l’année scolaire dans de meilleures conditions et suivre les cours comme leurs camarades.



Un engagement durable pour l’éducation



Habib Kane, reconnu pour son implication dans les questions sociales, considère l’éducation comme un levier essentiel du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Cette action s’inscrit dans une série d’initiatives visant à réduire les inégalités scolaires et à promouvoir l’inclusion sociale.



« L’éducation est un droit fondamental. Chaque enfant, peu importe son milieu d’origine, doit avoir les mêmes chances de réussir. C’est en investissant dans l’éducation que nous construisons une société plus juste et équitable », a-t-il rappelé.



Vers les législatives 2026 : construire une image d’engagement citoyen



Cette initiative intervient dans un contexte de préparation aux élections législatives de 2026, où Habib Kane et son mouvement entendent renforcer leur ancrage local et démontrer leur engagement concret envers la population. Selon ses proches collaborateurs, ces actions sociales visent non seulement à soutenir l’éducation, mais aussi à montrer une proximité réelle avec les citoyens, en particulier les familles les plus vulnérables.



En marge de la distribution, Habib Kane a appelé à une plus grande participation des partenaires publics et privés pour élargir l’impact de ce type d’initiatives. La mobilisation collective autour de l’éducation, souligne-t-il, est essentielle pour construire une société plus équitable et renforcer la cohésion sociale.



Si cette initiative ne peut à elle seule résoudre les problèmes structurels du système éducatif, elle représente un soutien concret et précieux pour les familles en difficulté. Elle illustre l’importance de la solidarité et montre que des gestes simples mais bien pensés peuvent améliorer le quotidien des élèves et les rapprocher de leurs objectifs scolaires.



Par cette action, Habib Kane et Thiès ''Sunu Momel'' réaffirment leur engagement envers l’éducation, tout en consolidant leur image de leaders proches des citoyens, à quelques mois des législatives 2026.

