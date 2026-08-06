La victime, Arona Diallo, 31 ans, aurait été mortellement atteinte par son jeune frère, Amadou Diallo, âgé de 30 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes se sont violemment disputés avant que la situation ne dégénère. Au cours de l'affrontement, le suspect aurait saisi un couteau et porté un coup fatal à son frère.





Alertés, les éléments du commissariat de Guinaw-Rails Sud se sont rendus sur les lieux. Malgré l'intervention des secours, la victime a succombé à ses blessures. Son corps a été évacué vers la morgue de l'hôpital de Pikine afin de subir les examens d'usage.





Après les faits, le présumé auteur a tenté de prendre la fuite. Il a toutefois été retrouvé et interpellé non loin du stade Alassane Djigo. Placé en garde à vue, il aurait reconnu avoir porté le coup de couteau, tout en affirmant que le geste est intervenu au cours de la bagarre.



Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette tragédie familiale. Les investigations devront notamment déterminer l'origine de la dispute et établir les responsabilités dans cette affaire qui a profondément ému les habitants de Guinaw-Rails Sud.

