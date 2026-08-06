Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se seraient produits dans la nuit du 4 au 5 août 2026. La jeune femme, identifiée par les initiales N.G. et inscrite à l'Université virtuelle du Sénégal, aurait accouché discrètement dans les toilettes de la maison familiale. Après la naissance, les deux nourrissons, un garçon et une fille, auraient été placés dans un sac en plastique avant d'être cachés dans un canari.





L'affaire a été révélée grâce à la vigilance de la mère de la jeune femme. Inquiète en constatant d'importants saignements chez sa fille, elle l'a conduite au centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Au cours de la prise en charge médicale, la jeune mère aurait indiqué avoir accouché de jumeaux qu'elle disait être mort-nés.





Alertés par le personnel soignant, les policiers se sont rendus au domicile familial où ils ont découvert les deux corps sans vie, dissimulés dans le récipient. Les dépouilles ont été transférées au laboratoire de médecine légale afin de déterminer avec précision les causes du décès.





Au fil des auditions, la jeune femme aurait également déclaré que les bébés avaient pleuré après leur naissance, un élément qui pourrait s'avérer déterminant pour les enquêteurs. Les résultats de l'autopsie devront notamment établir si les nouveau-nés étaient vivants au moment où ils ont été abandonnés.





Les circonstances exactes de ce drame restent encore à éclaircir. Les enquêteurs s'intéressent notamment au contexte de cette grossesse, à la situation personnelle de l'étudiante ainsi qu'à son état psychologique au moment des faits.



Placée en garde à vue, la suspecte reste à la disposition des enquêteurs. L'enquête se poursuit afin d'établir toutes les responsabilités dans cette affaire qui suscite une vive émotion à Thiès.

