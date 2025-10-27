Guédiawaye : un garçonnet de 5 ans retrouvé mort dans une voiture après trois jours de disparition

Porté disparu depuis trois jours, un garçonnet âgé de 5 ans a été retrouvé sans vie dans un véhicule stationné près de son domicile à Guédiawaye. L’enfant avait quitté la maison pour jouer avec ses camarades après avoir obtenu la permission de sa grand-mère.



Selon cette dernière, tout semblait normal jusqu’à la tombée de la nuit : elle affirme avoir entendu les enfants jouer dehors avant de remarquer plus tard que le petit n’était plus à la maison.



Alertée, la famille a immédiatement signalé la disparition au commissariat de Guédiawaye, déclenchant une vaste opération de recherche impliquant voisins, proches et forces de l’ordre.



Ce n’est que trois jours plus tard, le vendredi, qu’une forte odeur a alerté des ouvriers du quartier. En ouvrant une voiture en panne, appartenant à un policier et souvent utilisée par les enfants comme cachette, ils ont découvert le corps sans vie du garçon, déjà en état de décomposition avancée.



D’après des témoins, le corps a été retrouvé partiellement dévêtu et allongé sur la banquette arrière « comme s’il dormait ». Ces éléments suscitent de nombreuses interrogations au sein de la famille, qui rejette la thèse d’un accident.



Le père du garçon estime qu’il est improbable que son fils ait pu entrer seul dans le véhicule sans que personne ne le voie. « Le véhicule était garé devant des témoins. Et s’il s’était enfermé par erreur, il n’aurait pas été retrouvé ainsi », déclare-t-il, bouleversé.



Le corps a été transporté à l’hôpital Idrissa Pouye pour autopsie, mais les causes exactes du décès n’ont pas pu être déterminées en raison de l’état du corps.



L’enfant a été inhumé dans la plus grande discrétion, tandis que la famille, sous le choc, appelle à une enquête complète afin de faire toute la lumière sur cette tragédie.

