Grève des transporteurs : l’État appelle à garantir la continuité du service

À l’approche d’un mouvement de grève de 72 heures annoncé dans le secteur du transport routier, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a pris des dispositions pour assurer la continuité des activités.

Il a ainsi adressé une circulaire aux gouverneurs de région afin que toutes les mesures nécessaires soient mises en œuvre pour garantir la libre circulation et la sécurité des transporteurs qui choisiront de ne pas suivre le mot d’ordre de grève.

Lors d’un déplacement dans le département de Bignona, le ministre a tenu à rassurer les usagers en affirmant que des dispositions ont été prises pour permettre aux conducteurs de travailler dans de bonnes conditions malgré le contexte.

Cette grève a été lancée par le Syndicat des transporteurs routiers du Sénégal, sous l’impulsion de son secrétaire général, Fallou Samb. Le mouvement vise à dénoncer, entre autres, des manquements dans les échanges avec les autorités compétentes.

En amont, une rencontre s’est tenue entre le ministre et les acteurs du secteur. Celle-ci a abouti à la mise en place d’un comité inclusif chargé d’examiner les revendications des syndicats, regroupées autour d’une plateforme en dix points.

Selon Yankoba Diémé, certaines de ces demandes pourront être satisfaites rapidement, tandis que les autres feront l’objet de discussions approfondies au sein du comité. Il a par ailleurs exprimé son incompréhension face à la décision de certains syndicats de maintenir la grève malgré ces avancées.