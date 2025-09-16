Grand-Yoff : plus de 206 millions FCFA détournés dans le projet de tribune du stade municipal

Grand-Yoff : un projet de tribune à 222 millions FCFA vire au scandale financier

Ce qui devait être un projet sportif porteur d’espoir s’est transformé en une vaste supercherie. Le stade municipal de Grand-Yoff devait bénéficier d’une tribune flambant neuve financée à hauteur de 222 millions FCFA. Mais après quatre mois d’enquête, la Brigade de recherches de Faidherbe a mis au jour un réseau de manœuvres frauduleuses, révélant que plus de 206 millions FCFA ont été encaissés sans qu’aucune tribune ne soit livrée.



Tout commence en février 2023, lorsqu’un protocole d’accord est signé avec deux entrepreneurs. Un premier acompte de 115 millions FCFA est versé, suivi d’un second paiement de 51,5 millions FCFA obtenu grâce à un connaissement falsifié. En mars 2024, un nouveau stratagème est mis en place : sous prétexte de difficultés avec un fournisseur italien, les mis en cause convainquent le directeur du stade de se rendre en Italie. Sur place, un faux représentant achève de le rassurer, ouvrant la voie à un troisième décaissement de 40 millions FCFA.



Au total, 206,5 millions FCFA ont disparu, sur la base de documents frauduleux tels qu’un avis de virement bancaire falsifié. Malgré les délais supplémentaires accordés par la municipalité et les enquêteurs pour régulariser la situation, aucune avancée concrète n’a été constatée.



Le 19 septembre 2025, les deux entrepreneurs présumés ont finalement été déférés au parquet pour abus de confiance et usage de faux.



📝 dakaractu