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Grand Magal : les sapeurs-pompiers recensent 68 accidents de la route et appellent à la vigilance


Rédigé le Samedi 1 Août 2026 à 10:52 | Lu 64 fois Rédigé par


À la veille du Grand Magal de Touba, les sapeurs-pompiers ont enregistré 85 interventions, dont 68 accidents de la circulation ayant causé sept décès.


Grand Magal : les sapeurs-pompiers recensent 68 accidents de la route et appellent à la vigilance
 
À l'approche du Grand Magal de Touba, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a fait état d'un important nombre d'interventions liées à la circulation. Dans un communiqué, elle indique avoir effectué 85 opérations, dont 68 concernaient des accidents de la route.
Ces accidents ont fait 136 victimes, parmi lesquelles sept personnes ont perdu la vie, selon le bilan communiqué. Les autorités précisent qu'un conducteur de cyclomoteur circulant sans casque figure parmi les personnes décédées.
Face à l'intensification des déplacements vers la ville sainte, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers appelle les usagers à adopter un comportement responsable afin de limiter les risques d'accidents.
Les services de secours invitent les conducteurs à respecter le Code de la route, à porter la ceinture de sécurité et, pour les utilisateurs de deux-roues, le casque de protection. Ils recommandent également d'éviter les dépassements dangereux ainsi que les surcharges des véhicules pendant les déplacements liés au Grand Magal.



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