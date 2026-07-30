Grand Magal : les sapeurs-pompiers recensent 68 accidents de la route et appellent à la vigilance

Rédigé le Samedi 1 Août 2026 à 10:52 | Lu 64 fois Rédigé par Rédaction

À la veille du Grand Magal de Touba, les sapeurs-pompiers ont enregistré 85 interventions, dont 68 accidents de la circulation ayant causé sept décès.