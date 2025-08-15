Menu
Grand Magal de Touba : la Police nationale salue le succès de son dispositif sécuritaire


Rédigé le Lundi 18 Août 2025 à 02:14 | Lu 35 fois Rédigé par


Lors du 131e Grand Magal de Touba, la Police nationale a mobilisé 4 606 agents et des moyens techniques modernes. Bilan : 253 interpellations et d’importantes saisies de drogue.


La Police nationale s’est félicitée du succès de ses opérations menées lors de la 131e édition du Grand Magal de Touba. Pour assurer la sécurité des millions de pèlerins, un important dispositif humain et technique a été déployé.

Un dispositif renforcé

Au total, 4 606 fonctionnaires de police ont été mobilisés, en civil et en tenue. Des moyens techniques modernes, dont des caméras de surveillance et des drones, ont permis d’assurer une meilleure surveillance et d’accroître la réactivité des équipes. L’objectif principal était de lutter contre la criminalité, d’assister les pèlerins et de fluidifier la circulation.

Bilan des opérations

Les opérations de sécurité ont permis 253 interpellations pour diverses infractions. Parmi elles, 95 personnes ont été présentées au parquet.

Concernant la lutte contre le trafic de drogue, les saisies effectuées sont les suivantes :

  • Chanvre indien : 293 cornets, 4,130 kg et 23 joints

  • Ecstasy : 25 pilules (dont 20 pilules ecstasy/MDMA)

  • Autres drogues : 1 pièce de haschich, 7 g de skunk et 11 képas de kush

  • Produits prohibés : 140 bouteilles de « produit cellulosique »




