Grand Magal de Touba : la Police nationale salue le succès de son dispositif sécuritaire

La Police nationale s’est félicitée du succès de ses opérations menées lors de la 131e édition du Grand Magal de Touba. Pour assurer la sécurité des millions de pèlerins, un important dispositif humain et technique a été déployé.



Un dispositif renforcé

Au total, 4 606 fonctionnaires de police ont été mobilisés, en civil et en tenue. Des moyens techniques modernes, dont des caméras de surveillance et des drones, ont permis d’assurer une meilleure surveillance et d’accroître la réactivité des équipes. L’objectif principal était de lutter contre la criminalité, d’assister les pèlerins et de fluidifier la circulation.



Bilan des opérations

Les opérations de sécurité ont permis 253 interpellations pour diverses infractions. Parmi elles, 95 personnes ont été présentées au parquet.



Concernant la lutte contre le trafic de drogue, les saisies effectuées sont les suivantes :

