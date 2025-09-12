Menu
Grand Dakar : arrestation d’un homme avec des bijoux volés d’une valeur de 2 millions FCFA


La police de Grand Dakar a interpellé un individu en possession de bijoux en or volés estimés à plus de 2 millions FCFA. L’affaire implique également une jeune fille identifiée comme l’auteure du vol.


Le 8 septembre 2025, les éléments du Commissariat d’arrondissement de Grand Dakar ont procédé à l’arrestation d’un individu trouvé en possession de métaux précieux dont il n’a pu justifier la provenance.

Lors d’une patrouille, la Brigade de recherche a découvert sur lui deux chaînes, sept boucles d’oreilles et une bague en or, pour une valeur estimée à plus de 2 000 000 FCFA après expertise.

Lors de son audition, le suspect a déclaré avoir reçu ces bijoux d’une jeune fille rencontrée deux semaines plus tôt sur Snapchat. Celle-ci lui aurait confié les avoir dérobés à sa propre mère durant les célébrations du Maouloud, lui demandant ensuite de les écouler à Dakar.

Les investigations ont permis d’identifier la victime, confirmant le vol. L’homme a été déféré devant le parquet pour complicité, tandis que la police poursuit ses recherches afin de retrouver la jeune fille impliquée dans cette affaire.




