Une étude présentée par des chercheurs de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) met en lumière de sérieuses préoccupations concernant la qualité sanitaire des sachets d’eau vendus au Sénégal.

Présentés lors de la Journée scientifique sur la sécurité sanitaire des aliments, les travaux ont porté sur cent échantillons issus d’une cinquantaine de marques commercialisées à Dakar et à Mbour. Les résultats indiquent que 82 % des sachets analysés ne respectent pas les normes de potabilité en raison d’une contamination par des matières fécales, tandis que seulement 4 % des échantillons ont été jugés propres à la consommation.

Selon l’auteur, la consommation d’une eau contaminée peut favoriser l’apparition de maladies telles que les diarrhées, la typhoïde ou le choléra, avec un impact particulièrement important sur les populations les plus vulnérables.

Le texte rappelle que la production et la commercialisation des sachets d’eau sont soumises à une réglementation. Des opérations de contrôle ont récemment été menées contre plusieurs unités clandestines, tandis que le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé un renforcement des inspections.

L’auteur estime toutefois que la problématique dépasse le seul cadre des ateliers illégaux. Il souligne que l’étude a également porté sur des marques déjà présentes sur le marché, ce qui pose la question de la qualité de l’ensemble de la filière, depuis la production jusqu’à la conservation des sachets.

L’article évoque également les conséquences environnementales liées à l’abandon massif des emballages plastiques, qui contribuent notamment à l’obstruction des caniveaux et à l’accumulation des déchets.

Enfin, l’auteur considère qu’une éventuelle disparition progressive des sachets d’eau ne pourrait être envisagée qu’à condition de proposer des solutions alternatives garantissant un accès à une eau potable abordable. Il estime que le renforcement des contrôles et l’amélioration de l’organisation de la filière constituent des pistes à privilégier pour répondre aux enjeux sanitaires soulevés par cette étude.

