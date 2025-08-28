Gamou de Kaolack : cinq morts et 43 blessés dans vingt accidents recensés





Le groupement d’incendie et de secours numéro 3 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a fait état de cinq décès et 43 blessés dans vingt accidents de la circulation survenus à Kaolack à l’occasion du Gamou 2025. Le bilan a été communiqué jeudi par le commandant Erasme Sambou.



Au total, 41 interventions ont été réalisées, incluant les accidents de la route qui ont causé 48 victimes. Le commandant Sambou a exhorté les usagers à plus de vigilance et au respect strict du code de la route pour un déroulement serein du Mawlid.



Déployé du 2 au 6 septembre, le détachement des sapeurs-pompiers a pour mission d’assurer la prévention et les secours dans la commune de Kaolack et ses environs. Leur action couvre les sites religieux de Médina Baye, les axes routiers stratégiques ainsi que la lutte contre les inondations et les urgences diverses.



Pour cette mission, 173 gradés ont été mobilisés, dont cinq officiers, 42 sous-officiers et 126 militaires de rang. Le dispositif comprend neuf ambulances, dix engins de lutte contre les incendies, ainsi que des moyens nautiques (une vedette-ambulance et deux zodiaques) afin de sécuriser également les pèlerins insulaires.

