Gamou 2025 : plus de 2 500 gendarmes et un important dispositif sécuritaire déployés à Tivaouane





À l’occasion du Gamou 2025, prévu ce mercredi, la Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif sécuritaire d’envergure pour garantir la sérénité des célébrations à Tivaouane.



Selon un communiqué de la division de la communication, ce plan mobilise 2 582 gendarmes, appuyés par 264 moyens roulants — dont 89 motos, 174 véhicules, une ambulance médicalisée, ainsi que 7 drones et plusieurs engins de levage.



En plus du déploiement à Tivaouane, les différentes légions de la Gendarmerie sont également engagées dans leurs zones respectives pour assurer la fluidité du trafic et la sécurité des voies de communication menant vers la cité religieuse.



Sous la direction du lieutenant-colonel Arona Sarr, commandant de la légion de Thiès, ce dispositif a pour double objectif de réguler la circulation routière et de protéger les pèlerins et leurs biens. Les premières interventions font déjà état de 10 accidents recensés, dont 4 corporels ayant causé 22 blessés.



Le général Martin Faye et son état-major se sont rendus sur place le 2 septembre 2025 pour vérifier l’efficacité du dispositif. En marge de cette visite, il a rencontré le khalife général des tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, afin de solliciter ses prières pour la réussite des missions de la Gendarmerie.

