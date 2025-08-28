Gamou 2025 : 270 victimes prises en charge par les sapeurs-pompiers, dont 7 décès

Menu
Lors de la couverture sécuritaire et médicale du Gamou, les sapeurs-pompiers ont effectué 195 interventions, pris en charge 270 victimes et distribué plus de 800 000 litres d’eau aux pèlerins.


À l’occasion du Gamou, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a enregistré 195 interventions de toute nature, permettant la prise en charge de 270 victimes, dont 7 décès, selon le commandant Yatma Dièye, chef de la Division Informations et Relations Publiques.

Parmi ces interventions, 2 concernaient des incendies rapidement maîtrisés, tandis que 68 étaient liées à des accidents de la circulation ayant fait 205 victimes, dont 3 morts.

En parallèle, les sapeurs-pompiers ont apporté un important appui logistique et sanitaire. Plus de 810 000 litres d’eau ont été distribués aux pèlerins et populations, et 850 personnes ont bénéficié de consultations médicales gratuites assurées par l’unité de santé du détachement.




