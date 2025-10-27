Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Futsal U17 : le Sénégal s’incline face au Portugal et rate la finale du tournoi “Dakar en jeux”


Rédigé le Samedi 8 Novembre 2025 à 06:11 | Lu 47 fois Rédigé par


Battu 5-1 par le Portugal après sa lourde défaite contre le Brésil, le Sénégal U17 est éliminé du tournoi international de Futsal “Dakar en jeux”, préparatif aux JOJ Dakar 2026.


Futsal U17 : le Sénégal s’incline face au Portugal et rate la finale du tournoi “Dakar en jeux”

 

L’équipe nationale masculine de Futsal U17 du Sénégal a subi, vendredi, sa deuxième défaite consécutive lors du tournoi international de Futsal organisé dans le cadre de “Dakar en jeux”, au Dakar Arena de Diamniadio. Les Lionceaux se sont inclinés 1-5 face au Portugal, compromettant ainsi leurs chances d’accéder à la finale.

Cette nouvelle contre-performance intervient après la lourde défaite (1-14) concédée jeudi face au Brésil. Avec ce second revers, les jeunes Sénégalais sont éliminés de la course à la finale de ce tournoi préparatoire aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Grâce à ce succès, le Portugal rejoint le Brésil en finale, après la victoire des Auriverdes 7-3 face au Maroc. Les Lionceaux de l’Atlas concèdent ainsi leur deuxième défaite, après celle subie contre les Portugais.

Pour la troisième journée, prévue samedi, le Sénégal affrontera le Maroc à 17h00, tandis que le Brésil croisera le Portugal à 19h00 pour le choc lusophone.

Côté tournoi féminin, les rencontres initialement prévues jeudi après-midi — Sénégal A contre Sénégal B (13h00) et Namibie contre Guinée (15h00) — ont été annulées. Jeudi, les deux sélections sénégalaises s’étaient imposées face à la Guinée et la Namibie.

Selon le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), le classement féminin sera désormais déterminé sur la base des résultats de la phase de groupes. Samedi, Sénégal A affrontera Sénégal B à 15h00, et la Namibie croisera la Guinée. Dimanche, les Lioncelles A joueront contre les Namibiennes, tandis que les Lioncelles B défieront les Guinéennes.

Ce tournoi international de Futsal U17, organisé de jeudi à dimanche, s’inscrit dans le cadre du programme “One Year To Go”, marquant le compte à rebours des JOJ Dakar 2026.

Premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain, les JOJ se tiendront entre Dakar, Saly et Diamniadio, et rassembleront environ 2 700 athlètes autour d’une vingtaine de disciplines, dont l’athlétisme, la natation, le judo, le skateboard, la voile ou encore le rugby à 7.

De nouvelles disciplines feront également leur apparition, comme le breaking, le baseball à 5, le triathlon ou le wushu.

 




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Médias : le SYNPICS et la CJRS alertent sur la situation précaire de plusieurs rédactions au Sénégal

- 08/11/2025 - 0 Commentaire
Médias : le SYNPICS et la CJRS alertent sur la situation précaire de plusieurs rédactions au Sénégal
Le SYNPICS et la CJRS expriment leurs inquiétudes face aux restructurations internes dans les médias sénégalais, appelant au dialogue social et à la protection des travailleurs du secteur.   Le...

Série de nominations dans la Gendarmerie nationale : le président redistribue les postes clés

- 08/11/2025 - 0 Commentaire
Série de nominations dans la Gendarmerie nationale : le président redistribue les postes clés
Un décret présidentiel signé par Bassirou Diomaye Diakhar Faye nomme plusieurs officiers de la Gendarmerie nationale à de nouveaux postes stratégiques, avec effet au 1er septembre 2025.   Un...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags