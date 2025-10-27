Futsal U17 : le Sénégal s’incline face au Portugal et rate la finale du tournoi “Dakar en jeux”





L’équipe nationale masculine de Futsal U17 du Sénégal a subi, vendredi, sa deuxième défaite consécutive lors du tournoi international de Futsal organisé dans le cadre de “Dakar en jeux”, au Dakar Arena de Diamniadio. Les Lionceaux se sont inclinés 1-5 face au Portugal, compromettant ainsi leurs chances d’accéder à la finale.



Cette nouvelle contre-performance intervient après la lourde défaite (1-14) concédée jeudi face au Brésil. Avec ce second revers, les jeunes Sénégalais sont éliminés de la course à la finale de ce tournoi préparatoire aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.



Grâce à ce succès, le Portugal rejoint le Brésil en finale, après la victoire des Auriverdes 7-3 face au Maroc. Les Lionceaux de l’Atlas concèdent ainsi leur deuxième défaite, après celle subie contre les Portugais.



Pour la troisième journée, prévue samedi, le Sénégal affrontera le Maroc à 17h00, tandis que le Brésil croisera le Portugal à 19h00 pour le choc lusophone.



Côté tournoi féminin, les rencontres initialement prévues jeudi après-midi — Sénégal A contre Sénégal B (13h00) et Namibie contre Guinée (15h00) — ont été annulées. Jeudi, les deux sélections sénégalaises s’étaient imposées face à la Guinée et la Namibie.



Selon le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), le classement féminin sera désormais déterminé sur la base des résultats de la phase de groupes. Samedi, Sénégal A affrontera Sénégal B à 15h00, et la Namibie croisera la Guinée. Dimanche, les Lioncelles A joueront contre les Namibiennes, tandis que les Lioncelles B défieront les Guinéennes.



Ce tournoi international de Futsal U17, organisé de jeudi à dimanche, s’inscrit dans le cadre du programme “One Year To Go”, marquant le compte à rebours des JOJ Dakar 2026.



Premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain, les JOJ se tiendront entre Dakar, Saly et Diamniadio, et rassembleront environ 2 700 athlètes autour d’une vingtaine de disciplines, dont l’athlétisme, la natation, le judo, le skateboard, la voile ou encore le rugby à 7.



De nouvelles disciplines feront également leur apparition, comme le breaking, le baseball à 5, le triathlon ou le wushu.





