France: le fondateur du Samu social, Xavier Emmanuelli, est décédé à l'âge de 87 ans

Également cofondateur de Médecins sans frontières (MSF), organisation qui a reçu le prix Nobel de la paix, Xavier Emmanuelli avait créé en 1993 le Samu social de Paris. La structure vient, entre autres, en aide aux personnes sans-abri et en grande précarité et les oriente vers un lieu d'hébergement via le numéro d'urgence 115. Il avait ensuite créé le Samu social international en 1998.



Ancien secrétaire d'État à l'Action humanitaire d'urgence (1995-1997), médecin anesthésiste-réanimateur de formation, Xavier Emmanuelli « a marqué l'histoire de la solidarité en France et dans le monde », souligne le Samu social international dans un communiqué.



L'organisation a rendu « hommage à cette personnalité exceptionnelle pour son engagement sans faille au sein de l'association qu'il a présidée pendant plus de 25 ans et dont il a porté toutes les batailles ». « Aujourd'hui, du Caire à Lima, de Bucarest à Dakar, ce sont plus d'une quinzaine de Samu sociaux qui viennent en aide aux adultes sans abri, aux enfants des rues, aux réfugiés et déplacés, à tous ceux vivant dans une grande précarité », a-t-elle souligné.



Dimanche 16 novembre, Xavier Emmanuelli « a eu un malaise, probablement cardiaque » et sa vie « ​​​​​​​s'est arrêtée brutalement », a précisé à l'AFP le président du Samu social international, Jacques Carles. « ​​​​​​​Aujourd'hui, nous sommes dans la peine », a-t-il ajouté.