Fortes pluies à Dakar : plusieurs quartiers inondés après l’alerte de l’Anacim

De fortes pluies se sont abattues ce vendredi sur Dakar, provoquant d’importantes inondations dans plusieurs quartiers de la capitale. Les rues submergées ont entraîné des perturbations dans la circulation et le quotidien des habitants.



Les zones les plus touchées sont Ngor, Cambérène, les Parcelles Assainies, le Centre de Santé Philippe Madelaine Senghor, Patte D’oie, Thiaroye et Diamaguène, où de nombreuses habitations ont été envahies par les eaux. Aucun dégât majeur n’a encore été signalé, mais l’inquiétude demeure.



Ces intempéries avaient été annoncées la veille par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), qui alertait sur l’arrivée d’un système pluvio-orageux actif concernant Dakar, Saint-Louis, Thiès, Mbour et les îles du Sine-Saloum.



D’après l’Anacim, les pluies devraient se poursuivre jusqu’à samedi, accompagnées de vents allant du sud-ouest au nord-est. Les autorités appellent les populations à la vigilance et au suivi des bulletins météorologiques.



rts

