Menu
L'Actualité au Sénégal

Fleuve Sénégal : le niveau du plan d’eau proche de la cote d’alerte à Bakel, Matam et Kidira


Rédigé le Jeudi 21 Août 2025 à 19:47 | Lu 33 fois Rédigé par


La DGPRE signale que le fleuve Sénégal se rapproche des seuils critiques à Bakel, Matam et Kidira, selon les relevés hydrométriques du jeudi matin.


Fleuve Sénégal : le niveau du plan d’eau proche de la cote d’alerte à Bakel, Matam et Kidira

 

Le niveau du fleuve Sénégal continue de se rapprocher de la cote d’alerte dans plusieurs stations hydrométriques, selon un relevé de la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) publié ce jeudi.

À Bakel (est), le plan d’eau était mesuré à 9,22 mètres, soit 78 centimètres en dessous de la cote d’alerte fixée à 10 mètres. À Matam (nord), il a atteint 7,64 mètres, soit à seulement 36 centimètres du seuil critique de 8 mètres.

Du côté de Kidira (est), le niveau du plan d’eau est de 8,63 mètres, soit 1,37 mètre en deçà de la cote d’alerte de 10 mètres.

La DGPRE informe également que la station de Podor (nord) affichait 4,05 mètres pour une cote d’alerte de 5 mètres, tandis qu’à Saint-Louis, le niveau du fleuve était à 0,96 mètre, loin encore du seuil critique de 1,75 mètre.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags