Fleuve Sénégal : alerte aux risques de crue dans plusieurs départements





Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a lancé, jeudi, une alerte aux populations riveraines du fleuve Sénégal dans plusieurs localités de l’est et du nord du pays. Selon ses prévisions, la période du 2 au 5 octobre 2025 pourrait être marquée par une hausse importante du niveau de l’eau, avec un risque de dépassement de la cote à Bakel.



Cette situation résulte des fortes précipitations enregistrées ces dernières semaines dans le haut-bassin, notamment au niveau des stations de Bafing Makana et de Gourbassi. Le ministère invite ainsi les habitants et les acteurs économiques installés près du fleuve à redoubler de vigilance et à prendre toutes les mesures de prévention nécessaires, parallèlement aux actions prévues par l’État.



L’alerte concerne de nombreuses localités des départements de Bakel (Ballou, Moudéry, Diawara), Matam (Matam ville, Nguijilone, Dembancané, Lobaly, Waoundé), Podor (Cas Cas, Thille, Saldé, Gamadji Saré, Podor ville), Saint-Louis (Leybar, Khar Yalla, Pointe Nord, Hydrobase, Sor, Médina Chérif, etc.) et Dagana (Thiabakh, Diamaguène, Ndaw, Khouma, Gaé 2, Touba Thiabakh).



Le ministère assure un suivi permanent en lien avec l’OMVS et les services techniques afin de tenir informées les populations de l’évolution de la situation.

