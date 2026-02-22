Finales régionales de la 5ᵉ édition du AYuTe Africa Challenge : l’École Polytechnique de Thiès à l’honneur

Organisé chaque année, le AYuTe Africa Challenge vise à encourager la créativité, la collaboration et l’entrepreneuriat étudiant dans le secteur agricole, un domaine clé pour la sécurité alimentaire et l’économie africaine. Les projets présentés doivent allier innovation technologique, impact social et faisabilité pratique, afin de proposer des solutions capables de transformer les pratiques agricoles sur le continent.





Lors de cette 5ᵉ édition, les équipes issues de l’École Polytechnique de Thiès ont particulièrement brillé.





Vege Trik : l’innovation au service des cultures locales

L’équipe Vege Trik, composée de Mansour DIOP, Idrissa HANE, Nazar Amine Izazi TAHA, Papa El Hadj Moustapha TINE et Cheikh Ahmadou Bamba MBOW, a décroché la 2ᵉ place. Leur projet, novateur et à fort impact, s’inscrit dans une démarche de valorisation des techniques agricoles locales, en utilisant la technologie pour améliorer la production et la traçabilité des cultures. Ce succès traduit le sérieux, la rigueur et la créativité dont font preuve ces jeunes ingénieurs dans la conception de solutions répondant aux besoins réels des agriculteurs.





Agriverse : une approche collaborative et durable

L’équipe Agriverse, composée de Mohamed Al Amine SEMBENE, Papa Tahibou TALL et d’autres élèves de l’ENSA, s’est illustrée en remportant la 3ᵉ place. Leur projet a misé sur une approche collaborative et durable, intégrant des outils numériques pour optimiser la chaîne de production et de distribution agricole. La performance de cette équipe démontre la capacité des étudiants sénégalais à allier technologie et développement durable dans un secteur clé pour l’économie nationale.





Une vitrine pour le talent sénégalais

Ces résultats témoignent de l’excellence académique et de l’engagement des élèves-ingénieurs de l’École Polytechnique de Thiès, qui placent l’innovation au cœur des enjeux du développement durable. Au-delà de la compétition, ces finales régionales ont offert un espace d’échange, de partage d’expérience et de mentorat, permettant aux participants de renforcer leurs compétences et de nouer des collaborations prometteuses pour l’avenir.





En félicitant chaleureusement toutes les équipes participantes, l’École Polytechnique de Thiès encourage l’ensemble de la communauté estudiantine à s’investir dans ces initiatives, qui mettent en avant le savoir-faire polytechnicien sénégalais et la contribution des jeunes au développement agricole et technologique du pays.





L’édition 2026 du AYuTe Africa Challenge s’annonce déjà comme une nouvelle occasion de valoriser les idées novatrices et de renforcer le rôle des jeunes talents dans la transformation de l’agriculture africaine.

