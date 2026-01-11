Finale Sénégal – Maroc : les supporters soumis à un contrôle strict à Rabat

La finale de la CAN 2025 se déroulera ce dimanche 18 janvier à Rabat, au stade Prince Moulay Abdellah. Le match débutera à 20h00, heure locale (19h00 GMT). Les supporters sénégalais espèrent voir leur équipe briller face au pays hôte.



Cette rencontre s’annonce historique pour le football sénégalais, et la vigilance des forces de l’ordre souligne l’importance de la sécurité pour un événement de cette envergure

Selon plusieurs témoignages, les fans venus soutenir les Lions de la Teranga ont été invités à présenter leur billet d’accès au stade Prince Moulay Abdellah avant même de quitter la gare.Cette mesure vise à sécuriser l’accès au stade et à éviter tout débordement avant le coup d’envoi.