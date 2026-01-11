Menu
Finale Sénégal – Maroc : les supporters soumis à un contrôle strict à Rabat


Rédigé le Dimanche 18 Janvier 2026 à 14:47 | Lu 48 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À quelques heures de la finale très attendue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc, la police marocaine a mis en place un contrôle strict des supporters sénégalais.


Selon plusieurs témoignages, les fans venus soutenir les Lions de la Teranga ont été invités à présenter leur billet d’accès au stade Prince Moulay Abdellah avant même de quitter la gare.

Cette mesure vise à sécuriser l’accès au stade et à éviter tout débordement avant le coup d’envoi.
 
La finale de la CAN 2025 se déroulera ce dimanche 18 janvier à Rabat, au stade Prince Moulay Abdellah. Le match débutera à 20h00, heure locale (19h00 GMT). Les supporters sénégalais espèrent voir leur équipe briller face au pays hôte.
 
Cette rencontre s’annonce historique pour le football sénégalais, et la vigilance des forces de l’ordre souligne l’importance de la sécurité pour un événement de cette envergure


