Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Faux policiers sur la VDN 3 : ils menottaient et rançonnaient leurs victimes jusqu’à 500 000 FCFA


Rédigé le Mercredi 12 Novembre 2025 à 11:19 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La scène semblait tout droit sortie d’un film policier. Pourtant, elle s’est bel et bien déroulée dans la nuit du lundi au mardi, sur la VDN 3 à Dakar. Trois individus se faisant passer pour des agents de la Section des Mœurs arrêtaient, menottaient et extorquaient de l’argent à leurs victimes. Le tarif de la liberté pouvait atteindre 500 000 FCFA. Leur équipée nocturne s’est terminée brutalement après un accident spectaculaire.


Faux policiers sur la VDN 3 : ils menottaient et rançonnaient leurs victimes jusqu’à 500 000 FCFA

Vers 2 heures du matin, les policiers du poste de l’Unité 15 des Parcelles Assainies sont alertés : trois hommes habillés de manière suspecte opèrent aux abords du Centre aéré de la BCEAO, se présentant comme des agents de la Section des Mœurs.

Une première descente ne donne aucun résultat. Mais quelques minutes plus tard, une nouvelle alerte tombe : les mêmes individus viennent d’être repérés sur la VDN 3, près du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Un dispositif de surveillance est aussitôt mis en place.

Les faux policiers tentent de s’échapper à bord d’une Peugeot 607 bleue. Le conducteur, Adama Ba, perd le contrôle du véhicule et percute un poteau électrique. L’accident met fin à leur cavale. Ba est arrêté sur place — sans permis de conduire. Son complice, Mamadou Dione, est intercepté peu après, tandis que le troisième membre du groupe, Sadio, parvient à s’enfuir.

La fouille du véhicule réserve une surprise de taille. À l’intérieur, les enquêteurs découvrent :

       une tablette Lenovo,

       deux cartes d’identité volées,
       une tenue de sapeur-pompier,

       un béret,

       un pistolet factice,

       une paire de menottes,

      et une fausse carte d’agent de sécurité rapprochée au nom d’Adama Ba.

Des effets personnels appartenant à plusieurs victimes sont également retrouvés, confirmant que le trio multipliait les agressions nocturnes.

Les témoignages recueillis dressent un portrait inquiétant de leurs agissements.
Birima Magassa raconte avoir été arrêté, menotté et retenu plusieurs heures. Ses ravisseurs exigeaient 50 000 FCFA pour le relâcher. N’ayant que 20 000 FCFA sur lui, ils ont emporté sa tablette et sa carte d’identité.

Mohamed Sy, autre victime, s’est vu réclamer 100 000 FCFA. Faute de moyens, il a préféré abandonner sa pièce d’identité.
Deux autres victimes, Ousmane Ndiaye et Ousmane Diouf, ont également dénoncé les mêmes pratiques. Le premier devait payer 500 000 FCFA avant que le montant ne soit « négocié » à 50 000 FCFA. Le second affirme avoir été dépouillé de 62 000 FCFA, dont 12 000 directement prélevés dans son portefeuille.

Face aux enquêteurs, Adama Ba, ancien agent de sécurité déjà connu de la police, et Mamadou Dione ont fini par passer aux aveux après avoir tenté de se faire passer pour de véritables policiers.

Ils seront poursuivis pour association de malfaiteurs, usurpation de fonction, extorsion de fonds, violences, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui et conduite sans permis.

Les objets saisis ont été consignés comme pièces à conviction, tandis qu’une chasse à l’homme est en cours pour retrouver le troisième membre du gang, toujours en fuite.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Faux policiers sur la VDN 3 : ils menottaient et rançonnaient leurs victimes jusqu’à 500 000 FCFA

Lat Soukabé Fall - 12/11/2025 - 0 Commentaire
Faux policiers sur la VDN 3 : ils menottaient et rançonnaient leurs victimes jusqu’à 500 000 FCFA
La scène semblait tout droit sortie d’un film policier. Pourtant, elle s’est bel et bien déroulée dans la nuit du lundi au mardi, sur la VDN 3 à Dakar. Trois individus se faisant passer pour des...

Mauritanie – Sénégal : hommage à Cheikh Yakhoub, 23 ans après son rappel à Dieu

- 12/11/2025 - 0 Commentaire
Mauritanie – Sénégal : hommage à Cheikh Yakhoub, 23 ans après son rappel à Dieu
La Mauritanie et le Sénégal commémorent le 23e anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Yakhoub, symbole de paix et de fraternité entre les deux nations.   Ce jeudi 13 novembre 2025 marque le...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags