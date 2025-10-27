Faux policiers sur la VDN 3 : ils menottaient et rançonnaient leurs victimes jusqu’à 500 000 FCFA

Vers 2 heures du matin, les policiers du poste de l’Unité 15 des Parcelles Assainies sont alertés : trois hommes habillés de manière suspecte opèrent aux abords du Centre aéré de la BCEAO, se présentant comme des agents de la Section des Mœurs.



Une première descente ne donne aucun résultat. Mais quelques minutes plus tard, une nouvelle alerte tombe : les mêmes individus viennent d’être repérés sur la VDN 3, près du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Un dispositif de surveillance est aussitôt mis en place.



Les faux policiers tentent de s’échapper à bord d’une Peugeot 607 bleue. Le conducteur, Adama Ba, perd le contrôle du véhicule et percute un poteau électrique. L’accident met fin à leur cavale. Ba est arrêté sur place — sans permis de conduire. Son complice, Mamadou Dione, est intercepté peu après, tandis que le troisième membre du groupe, Sadio, parvient à s’enfuir.



La fouille du véhicule réserve une surprise de taille. À l’intérieur, les enquêteurs découvrent :



une tablette Lenovo,



deux cartes d’identité volées,

une tenue de sapeur-pompier,



un béret,



un pistolet factice,



une paire de menottes,



et une fausse carte d’agent de sécurité rapprochée au nom d’Adama Ba.



Des effets personnels appartenant à plusieurs victimes sont également retrouvés, confirmant que le trio multipliait les agressions nocturnes.



Les témoignages recueillis dressent un portrait inquiétant de leurs agissements.

Birima Magassa raconte avoir été arrêté, menotté et retenu plusieurs heures. Ses ravisseurs exigeaient 50 000 FCFA pour le relâcher. N’ayant que 20 000 FCFA sur lui, ils ont emporté sa tablette et sa carte d’identité.



Mohamed Sy, autre victime, s’est vu réclamer 100 000 FCFA. Faute de moyens, il a préféré abandonner sa pièce d’identité.

Deux autres victimes, Ousmane Ndiaye et Ousmane Diouf, ont également dénoncé les mêmes pratiques. Le premier devait payer 500 000 FCFA avant que le montant ne soit « négocié » à 50 000 FCFA. Le second affirme avoir été dépouillé de 62 000 FCFA, dont 12 000 directement prélevés dans son portefeuille.



Face aux enquêteurs, Adama Ba, ancien agent de sécurité déjà connu de la police, et Mamadou Dione ont fini par passer aux aveux après avoir tenté de se faire passer pour de véritables policiers.



Ils seront poursuivis pour association de malfaiteurs, usurpation de fonction, extorsion de fonds, violences, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui et conduite sans permis.



Les objets saisis ont été consignés comme pièces à conviction, tandis qu’une chasse à l’homme est en cours pour retrouver le troisième membre du gang, toujours en fuite.

