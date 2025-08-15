Fatick : saisie de 18 kg de chanvre indien par la Brigade régionale des stupéfiants

La Brigade régionale des stupéfiants de Fatick, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé le 14 août 2025 à l’interpellation d’un individu en possession de 18 kilogrammes de chanvre indien.



Selon les enquêteurs, l’opération a été menée à la suite d’un renseignement faisant état d’un vaste trafic de drogue impliquant le suspect. Pour tenter d’échapper aux forces de l’ordre, il avait dissimulé la drogue dans deux sacs recouverts de maïs.



Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices.

