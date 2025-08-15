Menu
L'Actualité au Sénégal

Fatick : saisie de 18 kg de chanvre indien par la Brigade régionale des stupéfiants


Rédigé le Samedi 16 Août 2025 à 17:58 | Lu 29 fois Rédigé par


La Brigade régionale des stupéfiants de Fatick a intercepté un individu en possession de 18 kg de chanvre indien dissimulés dans des sacs de maïs.


Fatick : saisie de 18 kg de chanvre indien par la Brigade régionale des stupéfiants

 

La Brigade régionale des stupéfiants de Fatick, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé le 14 août 2025 à l’interpellation d’un individu en possession de 18 kilogrammes de chanvre indien.

Selon les enquêteurs, l’opération a été menée à la suite d’un renseignement faisant état d’un vaste trafic de drogue impliquant le suspect. Pour tenter d’échapper aux forces de l’ordre, il avait dissimulé la drogue dans deux sacs recouverts de maïs.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags