Fatick : inauguration du parc agro-industriel de Mbellacadiao, appuyé par la coopération belge

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr. Serigne Guèye Diop, a réceptionné ce jeudi les clés du parc agro-industriel de Mbellacadiao, dans le cadre du Projet Agropole Centre, des mains de l’ambassadeur du Royaume de Belgique à Dakar.



Un site moderne et évolutif

Implanté sur 15 hectares, extensible à 30 hectares, le parc est déjà doté d’équipements modernes : énergie solaire, réseaux d’assainissement, voiries et ateliers de transformation. Le ministre a plaidé pour une extension au-delà de 50 hectares afin d’accueillir davantage d’unités industrielles, PME et TPME.



Miser sur la diversification des filières

Dr. Diop a recommandé la création d’un incubateur industriel pour accompagner les entreprises locales et diversifier la production. Il a insisté sur la nécessité de développer des filières porteuses telles que l’anacarde et les produits forestiers, en complément de l’arachide, du sel et des céréales déjà exploitées.



Un projet soutenu par la coopération belge

La réalisation de ce parc est appuyée par la coopération belge, via Enabel, qui a investi plus de 3 milliards FCFA dans son aménagement. Le ministre a par ailleurs demandé au Gouverneur de Fatick d’accélérer les appels à candidature afin de permettre aux entreprises de s’y installer rapidement et de créer emplois et richesses.



Idéalement situé à 5 kilomètres du port de Dakhonga, l’Agropole Centre ambitionne de faire de Fatick un véritable pôle industriel au cœur du Sénégal.



📝 rts