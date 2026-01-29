Fatick : deux suicides dans une même famille, le drame silencieux qui bouleverse une localité

Comment expliquer une telle succession de drames au sein d’un même foyer ?



Selon des témoignages recueillis sur place, la famille traversait une période difficile marquée par des tensions, un isolement progressif et une fragilité psychologique ignorée. Si les enquêtes en cours doivent établir les faits avec précision, cette affaire révèle surtout une réalité souvent passée sous silence : la détresse mentale des personnes âgées.



Au Sénégal, le suicide reste un sujet tabou, particulièrement lorsqu’il concerne des aînés. Pourtant, l’isolement social, la précarité économique et le sentiment d’abandon constituent des facteurs réels.

À Fatick, ce double drame agit comme un électrochoc, appelant à une meilleure prise en charge psychologique et à une solidarité communautaire renforcée.

Le premier décès, survenu dans la discrétion, avait déjà suscité de nombreuses interrogations. Mais lorsque, quelques jours plus tard, un second membre de la même famille est retrouvé sans vie dans des circonstances similaires, l’émotion laisse place à l’effroi.