Collision mortelle à Fass Barigo : un décès et cinq personnes blessées





Un accident de la route s’est produit ce matin à hauteur de Fass Barigo, dans le département de Guinguinéo, région de Kaolack, faisant un bilan humain lourd.



Selon des sources concordantes, deux véhicules qui se dirigeaient vers Porokhane sont entrés en collision. Le choc a entraîné la mort d’une personne et causé des blessures à cinq autres.



Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux afin de porter secours aux blessés. Ces derniers ont été pris en charge avant d’être évacués vers une structure sanitaire. Le corps de la victime décédée a été transféré à la morgue de l’hôpital régional de Kaolack.

