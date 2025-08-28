FSF : passation de pouvoir entre Augustin Senghor et Abdoulaye Fall





Le président sortant de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Me Augustin Senghor, a officiellement transmis ses fonctions à son successeur, Abdoulaye Fall, élu à la tête de l’instance dirigeante du football sénégalais.



La cérémonie de passation, organisée dans les locaux de la FSF, s’est déroulée dans une atmosphère sobre. À cette occasion, Me Senghor a adressé ses chaleureuses félicitations au nouveau président. En retour, Abdoulaye Fall a salué les réalisations de son prédécesseur.



Désormais, la mission revient à Abdoulaye Fall et son équipe, qui s’engagent à poursuivre le travail en mettant l’accent sur la transparence, mais aussi sur l’innovation et le renforcement des infrastructures sportives.

