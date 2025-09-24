FMI : réunion cruciale sur le misreporting de la dette sénégalaise ce 3 octobre





Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) tient ce vendredi 3 octobre 2025 une réunion consacrée au dossier du misreporting de la dette du Sénégal. L’annonce a été faite par la porte-parole du Fonds, Julie Kozack, lors de son point de presse hebdomadaire.



« Les autorités sénégalaises et les équipes du FMI sont engagées à résoudre ce dossier de manière constructive », a affirmé Mme Kozack, soulignant la volonté de coopération entre Dakar et l’institution financière internationale.



Elle a également précisé que des discussions devraient bientôt s’ouvrir autour d’un nouveau programme, dont le lancement est attendu lors des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale prévues en octobre à Washington. Cette perspective a été favorablement accueillie par les marchés financiers : les obligations souveraines du Sénégal libellées en dollars et arrivant à échéance en 2033 ont fortement progressé jeudi, figurant parmi les meilleures performances de la dette émergente.



Un communiqué officiel du FMI est attendu à l’issue de la réunion de ce vendredi.



Cette affaire survient après la révélation, par l’administration du président Bassirou Diomaye Faye, de l’existence d’une dette cachée estimée à 7 milliards de dollars laissée par l’ancien gouvernement de Macky Sall. Cette découverte avait conduit le FMI à suspendre un financement de 1,8 milliard de dollars en faveur du Sénégal.

