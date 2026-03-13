Explosion accidentelle au nord de Sindian : plusieurs victimes parmi les militaires





Une explosion accidentelle survenue mardi matin au nord de Sindian, dans le département de Bignona, a entraîné la mort de trois militaires et fait trois blessés, selon une source militaire.



D’après la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), l’incident s’est produit au cours d’opérations menées par des éléments de la zone militaire numéro 5, couvrant la région de Ziguinchor. Ces interventions visaient la destruction de champs de chanvre indien situés le long de la frontière avec la Gambie.



L’armée précise que ces opérations, en cours depuis plus d’une semaine, ont déjà permis de neutraliser plusieurs individus appartenant à des groupes armés impliqués dans cette activité et perturbant la tranquillité des populations locales.



Par ailleurs, un autre incident s’était produit jeudi dernier dans la zone de Kadialock, également au nord de Sindian. Un militaire y avait perdu la vie et six autres avaient été blessés lors d’un accrochage entre des soldats sénégalais et un groupe d’individus armés.



La DIRPA indique enfin que les opérations se poursuivent dans la zone, avec pour objectif de localiser et neutraliser les groupes armés, mettre fin à la culture du chanvre indien et assurer la sécurité des populations ainsi que de leurs biens.

