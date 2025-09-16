Espagne : arrestation de 19 suspects après des meurtres et tortures sur un bateau de migrants parti du Sénégal





La police espagnole a annoncé mercredi l’arrestation de 19 individus soupçonnés d’avoir commis des meurtres, des tortures et des agressions à bord d’une embarcation partie du Sénégal en direction des îles Canaries. Au moins 50 passagers manquent toujours à l’appel.



Le 24 août, une pirogue de fortune a été secourue au large de Grande Canarie avec 248 survivants. Selon les autorités, près de 300 personnes auraient embarqué au départ, ce qui laisse penser qu’une cinquantaine de migrants auraient été jetés à la mer au cours de la traversée de onze jours.



D’après les témoignages recueillis, certains des suspects, occupant des rôles de capitaines, auraient exercé des violences physiques et infligé de mauvais traitements aux passagers. Dans plusieurs cas, des migrants auraient été précipités vivants dans l’océan, sans qu’aucune assistance ne leur soit apportée.



Certains homicides auraient été commis pour des raisons superstitieuses, les victimes étant accusées de sorcellerie ou rendues responsables de pannes, de pénuries de nourriture ou de tempêtes. D’autres auraient été exécutées après avoir protesté contre les conditions du voyage. Un migrant, grièvement malade au moment du sauvetage, est décédé peu après son admission à l’hôpital.



Les 19 suspects ont été placés en détention provisoire et poursuivis pour immigration illégale, homicide, torture et agression.

