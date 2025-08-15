Menu
Escroquerie foncière : un émigré perd plus de 33 millions F CFA dans une affaire immobilière


Rédigé le Samedi 16 Août 2025


Un émigré sénégalais a porté plainte contre un entrepreneur pour escroquerie et abus de confiance portant sur plus de 33 millions F CFA, liés à de fausses promesses de parcelles et constructions.


Un émigré sénégalais a saisi la justice après avoir été victime d’une escroquerie immobilière portant sur plus de 33 millions F CFA.

Tout a commencé lorsqu’il avait accepté la proposition d’un entrepreneur pour l’achat d’une parcelle à Diamniadio, suivie de la construction d’un bâtiment pour un montant de 14 millions F CFA. Depuis l’étranger, il recevait régulièrement des photos supposées illustrer l’avancée des travaux, mais qui se sont révélées provenir d’autres chantiers.

Rassuré par ces images, il aurait ensuite confié à l’entrepreneur l’acquisition de cinq autres parcelles, deux aux Almadies et trois à Diamniadio, pour un montant global de 33,05 millions F CFA.

À son retour au Sénégal, il a découvert qu’aucune construction n’avait été réalisée et que les parcelles n’existaient pas. Ne parvenant plus à entrer en contact avec l’entrepreneur, il a décidé de porter plainte.

L’enquête ouverte par la brigade de recherches de Keur Massar, suite à un soit-transmis du procureur de Pikine-Guédiawaye, a permis l’interpellation du mis en cause. Ce dernier aurait reconnu une partie des faits et admis avoir des antécédents judiciaires. Il a été déféré devant le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.




