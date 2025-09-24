Enquête sur les violences de 2021-2024 : la Section de recherches en renfort à la Caserne Samba Diéry Diallo

Comme l’avait annoncé Libération, Pape Abdoulaye Touré a été entendu ce vendredi par la Section de recherches (Sr) dans le cadre de l’investigation déclenchée par le procureur de la République, Ibrahima Ndoye. Pour faire la lumière sur cette affaire, le Haut commandement de la gendarmerie nationale a mobilisé d’importants moyens humains et logistiques, témoignant de la gravité du dossier.



Selon Libération, durant son audition, Pape Abdoulaye Touré – membre fondateur de l’Initiative Zéro Impunité (Izi) – a répété pendant deux heures le même récit, accusant notamment Pape Malick Ndour et un certain « Chef Sow ». Il a décrit, avec force détails et gestes explicites, ce qu’il a qualifié de « soirée de l’horreur ».



Mais l’audition de Pape Abdoulaye Touré ne représente que la partie visible de l’enquête. Le même jour, les enquêteurs ont recueilli le témoignage de la famille de feu Cheikh Wade, âgé de 32 ans, tué le 8 mars 2021 aux Parcelles Assainies. À l’époque, une plainte contre X avait été déposée sans suite.



La Section de recherches a également interrogé la famille d’Alassane Barry, un mineur tué en mars 2021 aux Allées Centenaire, ainsi que celle de feu Babacar Samba, 20 ans, soudeur métallique assassiné par balle à Bargny.



L’enquête, menée avec une intensité rare, promet de révéler de nouveaux éléments sur ces tragédies encore non élucidées.

