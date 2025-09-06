Enlèvement au Mali : le témoignage poignant du chauffeur sénégalais Birane Ndiaye

Birane Ndiaye, originaire de Sagata (département de Kébémer), fait partie des six chauffeurs sénégalais brièvement enlevés au Mali par un groupe armé présumé djihadiste. Dans un témoignage accordé à Dakaractu, il a relaté les moments d’angoisse vécus le jour du Gamou, alors qu’il était en mission.



Selon lui, tout a commencé vers 17 heures, après une pause à Kayes. Reprenant la route avec son apprenti, ils ont parcouru une soixantaine de kilomètres avant d’apercevoir un chauffeur malien arrêté à Sikala. C’est alors qu’un groupe armé a surgi.



« Encagoulés et lourdement armés, ils ont tiré sur le pneu de mon camion après mon refus de m’arrêter », a raconté Birane Ndiaye. Les assaillants ont criblé son pare-brise de balles, blessant grièvement son apprenti au cou, avant d’incendier son camion, un Renault DX 450 – TH-8112, estimé à plus de 20 millions de francs CFA.



Le chauffeur et ses collègues capturés ont ensuite passé la nuit dans la forêt, sans couverture, sous une forte menace. Les ravisseurs, s’exprimant en peulh, ont multiplié les interrogatoires avant de les déplacer le lendemain vers une autre localité, sur ordre d’un chef qui communiquait par téléphone. Les otages ont été libérés deux jours plus tard.



Birane Ndiaye a salué l’action de Gora Khouma, secrétaire général des transporteurs routiers, affirmant que son communiqué avait contribué à leur libération. Mais il reste profondément marqué : « J’ai tout perdu. Mon camion était mon unique source de revenus. Je suis père de famille et j’appelle l’État du Sénégal à l’aide », a-t-il déclaré.



Ce nouvel épisode relance les inquiétudes sur la sécurité des chauffeurs sénégalais opérant au Mali et dans la sous-région, où l’activité routière reste fortement exposée aux attaques des groupes armés.



