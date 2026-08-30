Un suspect arrêté avec 25,94 grammes de cocaïne Le Groupe de Lutte Antidrogue (GLAD) a interpellé vendredi 28 août 2026 un ressortissant nigérian soupçonné d’être impliqué dans une affaire de détention et de trafic de cocaïne.

L’intervention, réalisée vers 18 heures, fait suite à un renseignement concernant un réseau présumé de trafic de drogues dures actif entre Keur Massar, Pikine et Castors.

Après plusieurs investigations, les gendarmes ont procédé à l’arrestation du suspect. Celui-ci était alors en possession de 25,94 grammes de cocaïne, qu’il aurait prévu de vendre.

Au cours de l’intervention, le suspect aurait également proposé aux enquêteurs 500 000 francs CFA afin d’obtenir sa libération.

En raison de cette proposition, il fait également l’objet de poursuites pour tentative de corruption.