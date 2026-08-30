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Trafic présumé de cocaïne : un ressortissant nigérian interpellé avec près de 26 grammes


Rédigé le Lundi 31 Août 2026 à 08:50 | Lu 125 fois Rédigé par


Le GLAD a interpellé à Dakar un ressortissant nigérian soupçonné de trafic de cocaïne et de tentative de corruption après la saisie de 25,94 grammes.


Trafic présumé de cocaïne : un ressortissant nigérian interpellé avec près de 26 grammes

Un suspect arrêté avec 25,94 grammes de cocaïne

Le Groupe de Lutte Antidrogue (GLAD) a interpellé vendredi 28 août 2026 un ressortissant nigérian soupçonné d’être impliqué dans une affaire de détention et de trafic de cocaïne.
L’intervention, réalisée vers 18 heures, fait suite à un renseignement concernant un réseau présumé de trafic de drogues dures actif entre Keur Massar, Pikine et Castors.
Après plusieurs investigations, les gendarmes ont procédé à l’arrestation du suspect. Celui-ci était alors en possession de 25,94 grammes de cocaïne, qu’il aurait prévu de vendre.
Au cours de l’intervention, le suspect aurait également proposé aux enquêteurs 500 000 francs CFA afin d’obtenir sa libération.
En raison de cette proposition, il fait également l’objet de poursuites pour tentative de corruption.



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