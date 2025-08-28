Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions poursuivent leur préparation avec 23 joueurs présents





L’équipe nationale du Sénégal a tenu mardi sa deuxième séance d’entraînement en vue des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Sur les 26 joueurs convoqués, 23 étaient présents.



Édouard Mendy et Nicolas Jackson manquent toujours à l’appel. Le gardien d’Al-Ahly, blessé lors de la première journée de championnat en Arabie Saoudite, reste incertain pour les prochaines rencontres. Quant à Jackson, il vient de quitter Chelsea pour rejoindre le Bayern Munich dans les dernières heures du mercato.



Autre absence remarquée, celle de Pape Matar Sarr, pourtant présent lors du premier galop des Lions lundi. Abdou Diallo, lui, était bien à Diamniadio mais ne s’est pas entraîné avec le groupe. Il s’est contenté d’échanger quelques minutes avec le sélectionneur Pape Thiaw avant de s’installer sur le banc.



Les Lions poursuivent leur préparation au stade annexe de Diamniadio. Ils affronteront vendredi les Crocodiles du Nil du Soudan au stade Abdoulaye Wade, avant un déplacement à Kinshasa le 9 septembre pour défier les Léopards de la RDC.

