Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal domine le Soudan (2-0) avant le choc face à la RDC





Les Lions du Sénégal ont assuré l’essentiel en s’imposant 2-0 face au Soudan, vendredi, lors de la septième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



Grâce à une première période maîtrisée, conclue par deux buts, les hommes de Pape Thiaw confortent leur deuxième place dans le groupe B. Solides défensivement, ils ont terminé la rencontre avec un clean sheet, une satisfaction supplémentaire avant leur déplacement à Kinshasa.



En conférence de presse, le sélectionneur national s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs :



“C’est un match que nous avions bien préparé. On s’impose face à une équipe soudanaise solide derrière. L’essentiel est fait : deux buts marqués et un clean sheet avant de partir en RDC.”



S’il reconnaît que son équipe aurait pu “faire mieux”, Pape Thiaw a expliqué que les Lions ont géré leur avance afin de préserver des forces en vue du rendez-vous capital de mardi face à la République démocratique du Congo.



Le duel contre la RDC, leader du groupe, s’annonce comme une véritable finale pour la qualification. Le vainqueur prendra une sérieuse option pour décrocher son billet au Mondial 2026 prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

