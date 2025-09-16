Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal affrontera le Soudan du Sud et la Mauritanie en octobre





La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé le calendrier des deux dernières rencontres des Lions pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde. L’équipe nationale affrontera le Soudan du Sud le 10 octobre à Djouba, avant de recevoir la Mauritanie le 14 octobre à Dakar.



Le Sénégal a pris une option sérieuse pour la qualification après sa victoire (3-2) contre la République démocratique du Congo (RDC) à Kinshasa la semaine dernière. Grâce à ce succès, les Lions de Pape Bouna Thiaw ont pris la tête du groupe B avec 18 points, soit deux de plus que la RDC.



Ces deux rendez-vous seront décisifs pour valider une quatrième participation du Sénégal en phase finale de la Coupe du monde, et une troisième qualification consécutive.



De son côté, la RDC, désormais deuxième, tentera de se relancer lors de ses matchs face au Togo et au Soudan.

