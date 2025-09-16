Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal affrontera le Soudan du Sud et la Mauritanie en octobre


Rédigé le Jeudi 18 Septembre 2025 à 14:52 | Lu 44 fois Rédigé par


Les Lions du Sénégal joueront leurs deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 le 10 octobre contre le Soudan du Sud à Djouba et le 14 octobre à Dakar face à la Mauritanie.


Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal affrontera le Soudan du Sud et la Mauritanie en octobre

 

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé le calendrier des deux dernières rencontres des Lions pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde. L’équipe nationale affrontera le Soudan du Sud le 10 octobre à Djouba, avant de recevoir la Mauritanie le 14 octobre à Dakar.

Le Sénégal a pris une option sérieuse pour la qualification après sa victoire (3-2) contre la République démocratique du Congo (RDC) à Kinshasa la semaine dernière. Grâce à ce succès, les Lions de Pape Bouna Thiaw ont pris la tête du groupe B avec 18 points, soit deux de plus que la RDC.

Ces deux rendez-vous seront décisifs pour valider une quatrième participation du Sénégal en phase finale de la Coupe du monde, et une troisième qualification consécutive.

De son côté, la RDC, désormais deuxième, tentera de se relancer lors de ses matchs face au Togo et au Soudan.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags